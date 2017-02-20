Форма поиска по сайту

20 февраля 2017, 07:42

Общество

Дональд Трамп объяснил свои слова о проблемах в Швеции с мигрантами

Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп заявил, что свои слова о проблемах в Швеции из-за мигрантов он основывал на сюжете телеканала Fox News, сообщает Lenta.ru. Американский лидер опубликовал это пояснение в Twitter.

"Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", – написал Трамп.

Ранее Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и упомянул некий инцидент с мигрантами в европейской стране. Он отметил, что страна приняла много беженцев, "а вместе с ними и проблемы, о которых они даже не представляли".

Стокгольм попросил США пояснить слова Трампа о ситуации в Швеции в пятницу, 17 февраля.

Отношение американского президента к мигрантам вызывает вопросы не только в других странах, но и внутри США. 27 января Дональд Трамп подписал антимиграционный указ, вызвавший волну протестов в стране. Документ на 90 дней ограничивает въезд в США для граждан некоторых стран. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. Кроме того, на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в Соединенных Штатах. Для беженцев из Сирии запрет вводится на неопределенный срок.

Кроме того, Трамп подписал указ о строительстве стены на мексиканской границе для борьбы с нелегальной миграцией.

мигранты Швеция Дональд Трамп жизнь в мире

