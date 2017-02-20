Дональд Трамп объяснил свои слова о проблемах в Швеции с мигрантами

Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп заявил, что свои слова о проблемах в Швеции из-за мигрантов он основывал на сюжете телеканала Fox News, сообщает Lenta.ru. Американский лидер опубликовал это пояснение в Twitter.

"Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", – написал Трамп.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2017 г.

Ранее Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и упомянул некий инцидент с мигрантами в европейской стране. Он отметил, что страна приняла много беженцев, "а вместе с ними и проблемы, о которых они даже не представляли".

Стокгольм попросил США пояснить слова Трампа о ситуации в Швеции в пятницу, 17 февраля.