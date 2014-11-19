Сегодня в СМИ: Услуги ЖКХ, работа для мигрантов и "дело Сугробова"

Фото: M24.ru

Услуги ЖКХ для москвичей подорожают в 1,5 раза

Расходы жителей Москвы на услуги ЖКХ могут вырасти в 1,5 раза – увеличатся ставки на капремонт жилья, пишет "Коммерсантъ".

Минимум, который обозначили власти, составляет 15-20 рублей, максимум – 35-40 рублей. То есть для 50-метровой квартиры c газовой плитой, холодной, горячей водой и отоплением, в которой проживает три человека, ежемесячный платеж вырастет с 3,77 тысячи рублей до 5 тысяч.

Мигрантов стали реже брать на работу

Работодатели признают, что выгоды от найма мигрантов на работу больше нет, пишет газета "Ведомости".

По мнению экспертов, на первых порах приезжие работают за низкую зарплату и более трудолюбивы, но со временем они "вливаются в коллектив" и ближе знакомятся с высоким столичными ценами. Тогда мигранты поднимают требования или увольняются.

Завершено следствие по "делу Сугробова"

Следственный комитет завершил следствие по делу экс-руководителей ГУЭБиПК, обвиняемых в превышении полномочий, передает "Коммерсантъ".

К судам готовятся трое фигурантов, заключивших досудебные соглашения, и два предположительно пособничавших им агента. Защита бывшего главы управления Дениса Сугробова, обвиняемого в организации преступной группы, с таким рассмотрением дела не согласна – это якобы нарушает права ее клиента.

Правозащитников пустят в пункты для высылаемых мигрантов

Госдума разрешит правозащитным организациям посещать пункты, куда помещают высылаемых мигрантов, передают "Ведомости".

Раньше центы содержания приезжих проверяло МВД, которое передало эти функции ФМС. Летом 2014 года оказалось, что закон требует доработки в части людей, у которых есть возможность посещать пункты.