На северо-западе Москвы в элитном доме нашли ночлежку нелегалов

В элитном доме на Родионовской улице обнаружена ночлежка мигрантов

Ночлежка нелегалов обнаружена в элитной многоэтажке на Родионовской улице. Мигранты вели себя настолько тихо, что жильцы дома не замечали гостей несколько месяцев, все это время они переплачивали за коммунальные услуги почти на 50%.

Обнаружил ночлежку местный житель, он проследил за одним из мигрантов и вышел на группу нарушителей, которые жили в пустующем помещении, предназначенном для офисов, площадью не менее 200 квадратных метров.

По словам мигрантов, они являются выходцами из Узбекистана, а в помещение в элитном здании их отправил ДЭЗ.