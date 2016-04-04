Мигрантов обяжут указывать ИНН при оплате трудового патента

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

С конца марта при оплате трудового патента мигранты в обязательном порядке должны указывать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Такой порядок регламентирован приказом Министерства финансов, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Свой индивидуальный номер мигранты получают при подаче документов на патент. Указание ИНН в квитанции на оплату позволяет соотнести платеж с конкретным человеком и продлить действие патента на оплаченный период.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/191]Как трудовому мигранту получить патент на работу[/URLEXTERNAL]

"По новым правилам, с 28 марта 2016 года банки больше не будут принимать платежи за патент без указания ИНН плательщика. Это позволит исключить ситуацию, когда мигрант забыл указать ИНН, и его платеж не учли", – сообщает департамент.

На указанные номера телефонов при получении патента мигрантам разошлют смс-сообщения с информацией об ИНН. Также можно уточнить свой номер на самом патенте, через сервис ФНС России "Узнай свой ИНН" или сервис Миграционного центра в Сахарово "Узнай свой ИНН".

Тем, кто не сможет найти свой ИНН, нужно будет обратиться с паспортом и документом о постановке на миграционный учет в налоговую инспекцию по месту регистрации. Через 5 рабочих дней мигрант получит свидетельство о постановке на налоговый учет, в котором будет указан ИНН. Затем в Миграционном центре в Сахарово нужно внести свой ИНН в базу данных.

В прошлом году трудовым мигрантам выдали порядка 425 тысяч патентов. За счет этого в городской бюджет поступило 10 миллиардов рублей, что в четыре раза превышает показатель 2014 года. Стоимость патента составляет 4200 рублей в месяц.

Как ранее сообщало m24.ru, за первые два месяца 2016 года число нарушений миграционного законодательство сократилось на 19 процентов.

В январе-феврале прошлого года было зафиксировано более 22 тысяч нарушений миграционного законодательства, а в 2016 году – 17 тысяч 902.