На медуслуги для мигрантов Москва тратит почти 5 млрд руб. в год

ИТАР-ТАСС

Столичные власти тратят на оказание медицинских услуг для мигрантов, живущих в Москве, 4,5-5 млрд рублей в год, сообщает РБК.

Эти денежные средства ниоткуда не возмещаются, пояснил заместитель мэра города Валерий Печатников.

Чиновник призвал представителей прокуратуры разобраться в мошеннических схемах, по которым мигранты получают незаконные разрешения на работу в городе.

Так, в первом полугодии 2012 года были выдворены из России около 6 тысяч гастарбайтеров.

По данным столичной полиции, каждое шестое преступление Москве в этом году совершили именно иностранные граждане.