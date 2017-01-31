Viber отменил плату за звонки в "запрещенные" Трампом страны

Фото: YAY/ТАСС

Популярный мессенджер Viber отменил c понедельника, 30 января, плату за звонки для своих пользователей в те страны, жителям которых Дональд Трамп ограничил въезд в США.

Речь идет об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.

We connect people - no matter where they’re from. Calls to any landline or mobile between 🇺🇸 and 🇱🇾 🇸🇩 🇸🇾 🇮🇶 🇮🇷 🇾🇪 🇸🇴are now free. — Viber (@Viber) 30 января 2017 г.

27 января Дональд Трамп подписал антмиграционный указ, вызвавший волну протестов в стране. Документ на 90 дней ограничивает въезд в США для граждан некоторых стран. Кроме того, на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в Соединенных Штатах.