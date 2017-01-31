Форма поиска по сайту

31 января 2017, 17:46

Viber отменил плату за звонки в "запрещенные" Трампом страны

Фото: YAY/ТАСС

Популярный мессенджер Viber отменил c понедельника, 30 января, плату за звонки для своих пользователей в те страны, жителям которых Дональд Трамп ограничил въезд в США.

Речь идет об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.

27 января Дональд Трамп подписал антмиграционный указ, вызвавший волну протестов в стране. Документ на 90 дней ограничивает въезд в США для граждан некоторых стран. Кроме того, на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в Соединенных Штатах.

Политолог Сергей Воронин в программе "В теме" рассказал зачем Трамп подписал антимиграционный указ.

миграция связь жизнь в мире Viber

