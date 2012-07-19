Выявление незаконной аренды поможет в борьбе с нелегалами

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Выявление случаев незаконной аренды жилья может стать дополнительным инструментом в борьбе с нелегальной миграцией. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Актуальной остается проблема контроля за миграционной ситуацией. Москва по-прежнему привлекательна для въезда граждан, но далеко не только с целью трудоустройства», – заявил Собянин на заседании коллегии ГУ МВД по Москве.

По словам столичного градоначальника, около половины раскрытых преступлений в столице было совершено приезжими, куда входят и иностранцы, и уроженцы регионов России. Для разрешения этой проблемы он призвал руководство столичной полиции совместно с миграционной службой усилить работу «по легализации находящихся в городе мигрантов», сообщает РИА Новости.