Москва осталась самым привлекательным для мигрантов городом страны - Майоров

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столица остается самым привлекательным городом для мигрантов. Об этом рассказал руководитель департамента региональной безопасности Алексей Майоров, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, это хорошо заметно из-за увеличения количества иностранцев, получающих патенты. "У нас стало больше лиц, легализовавших свою деятельность, что отразилось в финансовом плане", - отметил Майоров.

Глава департамента подчеркнул, что в текущем году число квот для иностранных работников не увеличилось, зато возросло количество граждан, которым запретили въезд на территорию России за нарушение миграционного законодательства.

За 9 месяцев этого года в столице насчитали 1,519 миллиона мигрантов. Более 80 процентов из них - это граждане республик СНГ. Так, 27,3 процента мигрантов - граждане Узбекистана, 18,4 - Таджикистана, и 13,4 процента - Украины.

Отметим, что в сентябре этого года Сергей Собянин назвал миграцию одной из основных проблем столицы. "Нам надо и дальше наводить порядок, создавать ситуацию, когда нанимать москвичей будет выгодней, а мигранты тоже должны платить налоги", - заявил мэр Москвы.