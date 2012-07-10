Турпоток в Москву с начала года вырос на 21 процент

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Число иностранцев, посетивших Москву, увеличилось за первый квартал 2012 года на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству столицы Сергей Шпилько.

Количество ночевок в гостиницах города также увеличилось на один миллион, а загрузка отелей в апреле достигла самых высоких показателей в посткризисный период и составила 73%.

Такие темпы роста, по словам чиновника, обеспечивает более тесное сотрудничество Правительства Москвы с турбизнесом, участие в крупнейших международных туристических выставках по всему миру, сотрудничество с ведущими зарубежными и отечественными СМИ.

Немаловажную роль играет и продвижение на рынке новых экскурсионных программ, маршрутов и организация таких масштабных событий как Широкая Масленица и фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи».

«Город чрезвычайно сильно изменился. Вы вчера были на Патриарших прудах и увидели много отдыхающих москвичей и гостей столицы – несколько лет назад такого не было. А все это потому, что горожане стали отдыхать в пределах родного города. Изменилась и стала более насыщенной ночная жизнь города, реконструируются и создаются новые объекты показа» - подчеркнул Шпилько.

Отметим, половина въездного потока иностранцев приходится всё же на страны СНГ, среди гостей из которых трудовых мигрантов пока больше, чем туристов.