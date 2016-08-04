Нарушения миграционного законодательства в Москве сократились на 25%

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Количество нарушений миграционного законодательства в Москве за первое полугодие сократилось на 25 процентов в сравнении с прошлым годом, сообщили Агентству "Москва" в ГБУ "Аналитический центр".

По информации центра, в первом полугодии 2015 года таких нарушений было 72,6 тысячи. В текущем году их количество сократилось до 54 тысяч, то есть на 25,4 процента.

Оформлением паспортов начнет заниматься МВД

Ранее в этом году указом Президента Владимира Путина были упразднены службы ФМС и ФСКН. Их полномочия были переданы МВД. Начальником Управления по вопросам миграции столичного главка МВД назначили полковника Владимира Рогова