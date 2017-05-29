Глава МИД Черногории заявил о давлении России в вопросе о вступлении в НАТО

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович выступил с заявлением о вмешательстве в дела страны со стороны России, которая якобы препятствовала вступлению Черногории в НАТО. Об этом сообщает "Радио и телевидение Черногории" (RTCG).

Дарманович подчеркнул, что правительство его страны намерено самостоятельно определять свои цели и не допустит вмешательства во внутриполитические дела. Он также добавил, что негативная позиция Москвы по вопросу о вступлении Черногории в Североатлантический альянс объясняется ее стремлением противодействовать расширению НАТО.

Процедура получения Черногорией членства в НАТО завершится 5 июня.