Глава МИД Черногории заявил о давлении России в вопросе о вступлении в НАТО

Фото: ТАСС/Денис Вышинский
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович выступил с заявлением о вмешательстве в дела страны со стороны России, которая якобы препятствовала вступлению Черногории в НАТО. Об этом сообщает "Радио и телевидение Черногории" (RTCG).
Дарманович подчеркнул, что правительство его страны намерено самостоятельно определять свои цели и не допустит вмешательства во внутриполитические дела. Он также добавил, что негативная позиция Москвы по вопросу о вступлении Черногории в Североатлантический альянс объясняется ее стремлением противодействовать расширению НАТО.
Процедура получения Черногорией членства в НАТО завершится 5 июня.
МИД РФ выразил сожаление в связи с таким решением Черногории.
25 мая Черногория впервые приняла участие в саммите НАТО в Брюсселе. Во время осмотра новой штаб-квартиры Североатлантического альянса произошел ставший широко известным эпизод, когда президент США Дональд Трамп резко оттеснил премьер-министра Черногории Душко Марковича и встал рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.