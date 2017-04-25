Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 21:27

В мире

Премьер-министр Турции заявил о крайне низком уровне отношений с ЕС

Фото: Imago/TASS/imago stock&people

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что двусторонние отношения Анкары и Евросоюза в последнее время постоянно ухудшались и сейчас находятся на крайне низком уровне. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее МИД Турции назвал "несправедливым" решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возобновить мониторинг ситуации в стране.

По словам Бинали Йылдырыма, в ответ на действия ПАСЕ Анкара также примет необходимые меры в отношении ЕС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет прислушиваться к отчетам наблюдателей из миссии ОБСЕ, по мнению которых, прошедший в Турции референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.

"Во-первых, знайте свое место! Мы не будем прислушиваться или присматриваться к вашим политически мотивированным отчетам", – заявил Эрдоган.

Всенародный референдум за переход от парламентской к президентской республики прошел в Турции 16 апреля. Те, кто высказался за переход от парламентской к президентской республике, набрали 51,3 процента голосов при 84-процентной явке.

международные отношения Турция ПАСЕ ЕС жизнь в мире

