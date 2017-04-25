Премьер-министр Турции заявил о крайне низком уровне отношений с ЕС

Фото: Imago/TASS/imago stock&people
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что двусторонние отношения Анкары и Евросоюза в последнее время постоянно ухудшались и сейчас находятся на крайне низком уровне. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее МИД Турции назвал "несправедливым" решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возобновить мониторинг ситуации в стране.
По словам Бинали Йылдырыма, в ответ на действия ПАСЕ Анкара также примет необходимые меры в отношении ЕС.
"Во-первых, знайте свое место! Мы не будем прислушиваться или присматриваться к вашим политически мотивированным отчетам", – заявил Эрдоган.
Всенародный референдум за переход от парламентской к президентской республики прошел в Турции 16 апреля. Те, кто высказался за переход от парламентской к президентской республике, набрали 51,3 процента голосов при 84-процентной явке.