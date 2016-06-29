Самострой около станций приводит к деформации объектов инфраструктуры метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самострой около станций метро приводят к деформации объектов инфраструктуры столичной подземки, сообщил журналистам замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Марат Хаков, передает Агентство "Москва".

По его словам, сносу подлежат три объекта, расположенные совсем рядом с вестибюлем станции метро "Кропоткинская".

Он добавил, что эти здания могут влиять на деформацию подземного перехода метро, которая проявляется в виде трещин на стенах, образованиях течей из-за нарушения гидроизоляционного слоя во время строительства этих зданий. Это может привести к деформации и разрушениям и уменьшает безопасность.

Хаков также отметил, что по строительным нормам необходимы проектно-изыскательные работы для возведения зданий вблизи метрополитена. Он подчеркнул, что такая работа по зданиям, построенным в 90-х годах, не проводилась.

Метрополитен уже проводит аварийно-восстановительные работы в тех подуличных переходах и вестибюлях, возле которых стояли объекты, снесенные в рамках первой очереди. Это, например, станции "Дмитровская", "Савеловская" и "Сухаревская".

Столичные власти приняли решение о сносе еще более ста объектов самостроя. В список вошли 107 самовольных построек общей площадью 31 тысяча квадратных метров, расположенных во всех административных округах города, кроме Зеленоградского и ТиНАО.