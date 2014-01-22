Движение поездов на "зеленой" ветке приостановлено из-за упавшей сваи

Читатель М24.ru

Свая пробила туннель метро между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". Движение поездов от "Автозаводской" до станции "Орехово" приостановлено.

Авария произошла в 15.28 на путях по направлению из центра, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного метрополитена. В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры были эвакуированы.

О сроках восстановления движения поездов по южной части Замоскворецкой линии метро не сообщается. В пресс-службе подземки пояснили, что ветка работает на участке от "Речного вокзала" до "Автозаводской" и от "Орехово" до "Алма-Атинской".

Управление МЧС по Москве рекомендует воздержаться от поездок по Замоскворецкой линии. Пассажиров метро по громкой связи предупреждают о сбое в движении поездов.

На место выехали сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" и Управления ГИБДД по Москве для организации приоритетного проезда наземного транспорта. Пассажиров просят выбирать маршруты объезда и пользоваться компенсационными маршрутами "Мосгортранса". На этих маршрутах работает 80 автобусов, которые следуют с остановками "Автозаводская", "Коломенская", "Каширская".

В отношении строительной компании, чьи действия стали причиной аварии, департамент транспорта проведет расследование.

Причиной аварии могло стать несанкционированное строительство легких конструкций, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы и стягивается тяжелая техника. Приказом мэра создан штаб для выяснения причин и ликвидации последствий аварии.

"Можно с уверенностью сказать, что это не стройка по городскому заказу, поскольку все городские стройки, в особенности в зоне залегания метро, находятся под жестким контролем", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного Стройкомплекса.