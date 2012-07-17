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Политика

17 июля 2012, 15:38

Жителям элитных направлений предложат воспользоваться метро

метрополитен ТПК власть Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Третий пересадочный контур столичной подземки (ТПК) соединит отдаленные районы города, а загруженность нынешних линий снизит на 15 - 30%. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, добавив, что уже начаты работы сооружения участка от станции «Деловой центр» до «Нижней Масловки», на котором разместятся пять станций.

По словам М.Хуснуллина, все станции будут или связаны с существующими линиями метро, или же построены там, где есть связка с вылетными магистралями и железной дорогой.

В качестве примера заммэра привел строительство пересадочного узла на станции «Кунцевская». При подведении сюда ТПК будет возведен павильон, и появится связка между проходящим здесь Белорусским направлением железной дороги и крупной вылетной трассой Рублевским шоссе. Этот участок между «Хорошевской» и «Кунцевской» длиной 7,5 км предполагается ввести в эксплуатацию в 2015 году, передает радиостанция «Говорит Москва».

В районе станций «Кунцевская» - «Пионерская» может взять начало и новая ветка, она соединит Москву с Рублево-Архангельским.

М.Хуснуллин подчеркнул, что все новые станции на ТПК и новых линиях по возможности будут мелкого заложения, что сэкономит время строительства до 1-2 лет и средства до 2 миллиардов рублей.

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