В метро появятся проездные с изображением спортсменов

Фото: ТАСС

Проездные билеты с изображениями спортсменов начнут продавать в столичном метрополитене с 15 октября. Акция приурочена к запуску нового спортивного телеканала "Матч ТВ", сообщает Агентство "Москва".

"С 15 октября мы начнем продажу проездных билетов с изображением спортсменов. Стилизованными будут только "Единые" билеты на 60 поездок» ", – рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Отметим, новый спортивный телеканал "Матч ТВ" запускает "Газпром-медиа" по поручению Владимира Путина. Он начнет работу 1 ноября этого года на базе канала "Россия 2".

Генеральным продюсером и заместителем гендиректора объединенной спортивной редакции нового спортивного холдинга станет Тина Канделаки.

Как ранее сообщала ведущая, на одном из проездных билетов будет изображена олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Напомним, в июне Владимир Путин предложил создать общедоступный спортивный телеканал. Он отметил, что, по оценкам экспертов, на федеральных телеканалах спорт постепенно вытесняется.

"Зрелищные соревнования, выступления звезд спорта – один из самых мощных ресурсов популяризации здорового образа жизни, позитивного примера для молодежи и просто для так называемой семейной аудитории", – подчеркнул президент.