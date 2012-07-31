Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

31 июля 2012, 13:20

Билетные автоматы на "Филевском парке" поставили за турникетами

метро пассажиропоток очередь

ИТАР-ТАСС

Установленные на станции метро "Филевский парк" автоматы по продаже билетов размещены за турникетами, и людям, чтобы воспользоваться сервисом, приходится сначала покупать билет у кассира, пишет "Московский комсомолец".

При входе в вестибюль работает только одна касса. При этом размер вестибюля не сильно отличается от метража кухни в хрущевской пятиэтажке, отмечает газета.

Замначальника пресс-службы московского метро Павел Сухарников считает, что лучше было сделать так, как получилось, чем не устанавливать автоматы вовсе. По его мнению, пассажиры, покидая станцию, знают, что завтра опять поедут на метро, и могут заблаговременно купить билет.

Напомним, автоматы по продаже билетов в метро начали устанавливать в прошлом году. До конца года планируется поставить ещё 1 тыс. 500 таких устройств. Впрочем, пассажиры не очень охотно пользуются аппаратами и отмечают, что многие автоматы не работают.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать