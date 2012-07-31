Билетные автоматы на "Филевском парке" поставили за турникетами

ИТАР-ТАСС

Установленные на станции метро "Филевский парк" автоматы по продаже билетов размещены за турникетами, и людям, чтобы воспользоваться сервисом, приходится сначала покупать билет у кассира, пишет "Московский комсомолец".

При входе в вестибюль работает только одна касса. При этом размер вестибюля не сильно отличается от метража кухни в хрущевской пятиэтажке, отмечает газета.

Замначальника пресс-службы московского метро Павел Сухарников считает, что лучше было сделать так, как получилось, чем не устанавливать автоматы вовсе. По его мнению, пассажиры, покидая станцию, знают, что завтра опять поедут на метро, и могут заблаговременно купить билет.

Напомним, автоматы по продаже билетов в метро начали устанавливать в прошлом году. До конца года планируется поставить ещё 1 тыс. 500 таких устройств. Впрочем, пассажиры не очень охотно пользуются аппаратами и отмечают, что многие автоматы не работают.