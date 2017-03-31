Станцию "Парк культуры" оформят в стиле современного искусства

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Вестибюль станции "Парк культуры" Кольцевой линии переоформят: пассажиры смогут узнать о современных течениях в изобразительном искусстве XX века, сообщает пресс-служба метрополитена.
Третий этап просветительского проекта "Интенсив XX" стартует 1 апреля 2017 года. Москвичи увидят известные произведения художников из собрания Третьяковской галереи на Крымском Валу: "Айдан" Таира Салахова, "Пакет молока" Игоря Шелковского, "Двое" Виктора Попкова и другие.
О современных течениях пассажирам также расскажут баннеры на эскалаторном наклоне, плакаты на платформе и тантамарески при входе. Все это создано по мотивам картин отечественных художников 1960–1990 годов.
Обновилась и информация на сайте проекта, теперь там появились сведения об авторах и их работах в виде лекций и подкастов.
В феврале 2017 года станция метро "Парк культуры" Кольцевой линии превратилась в выставочное пространство для знаменитых полотен художников XX столетия.
Пассажиры подземки увидели фрагменты картин советских мастеров 1930–1960-х годов, оригиналы которых находятся в собрании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Здесь представлены работы Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина и Татьяны Яблонской.
Пользователей портала "Активный гражданин" пригласили выбрать новые мероприятия для проекта.
Среди возможных вариантов дальнейшего развития – встречи с известными деятелями культуры, тематические теле- и радиопередачи, спецпроекты в печатных СМИ. В рамках популярной программы также предлагают организовать лекции по истории изобразительного искусства XX века, конкурсы, квесты и викторины.