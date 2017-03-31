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31 марта 2017, 16:17

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Станцию "Парк культуры" оформят в стиле современного искусства

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Вестибюль станции "Парк культуры" Кольцевой линии переоформят: пассажиры смогут узнать о современных течениях в изобразительном искусстве XX века, сообщает пресс-служба метрополитена.

Третий этап просветительского проекта "Интенсив XX" стартует 1 апреля 2017 года. Москвичи увидят известные произведения художников из собрания Третьяковской галереи на Крымском Валу: "Айдан" Таира Салахова, "Пакет молока" Игоря Шелковского, "Двое" Виктора Попкова и другие.

О современных течениях пассажирам также расскажут баннеры на эскалаторном наклоне, плакаты на платформе и тантамарески при входе. Все это создано по мотивам картин отечественных художников 1960–1990 годов.

Обновилась и информация на сайте проекта, теперь там появились сведения об авторах и их работах в виде лекций и подкастов.

Образовательный проект "Интенсив XX" стартовал в ноябре 2016 года. Он знакомит москвичей с тремя яркими периодами в истории отечественного искусства XX века – русским авангардом, соцреализмом и работами современных художников.

В феврале 2017 года станция метро "Парк культуры" Кольцевой линии превратилась в выставочное пространство для знаменитых полотен художников XX столетия.

Пассажиры подземки увидели фрагменты картин советских мастеров 1930–1960-х годов, оригиналы которых находятся в собрании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Здесь представлены работы Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина и Татьяны Яблонской.

Пользователей портала "Активный гражданин" пригласили выбрать новые мероприятия для проекта.

Среди возможных вариантов дальнейшего развития – встречи с известными деятелями культуры, тематические теле- и радиопередачи, спецпроекты в печатных СМИ. В рамках популярной программы также предлагают организовать лекции по истории изобразительного искусства XX века, конкурсы, квесты и викторины.

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