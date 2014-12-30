За четыре года в столице построили почти 300 км дорог - Хуснуллин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

За последние четыре года в столице введены в эксплуатацию 296 километров дорог, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. По его словам, еще на 400 километров уже разработаны проекты.

Заммэра рассказал, что уже реконструировано семь вылетных магистралей. Это Рублевское шоссе- Балаклавский проспект, Ленинградское, Варшавское, Каширское, Ярославское, Можайское и Дмитровское шоссе.

Создано 150 километров выделенных полос для общественного транспорта. Построено и сдано 86 дорожных объектов, из них 22 – в 2014 году. Кроме дорожных объектов построено 20 искусственных сооружений.

За четыре года построено 127 пешеходных переходов, из них 20 - в 2014 году. Впервые за последние годы в Москву пришли новые радиальные дороги федерального значения. Это платная дорога Москва-Санкт-Петербург, головной участок которой был открыт 23 декабря, и платный объезд Одинцова.

Город также строит 6 путепроводов, 2 уже из них сданы в эксплуатацию.

Большая работа, по словам заммэра, проделана для сокращению сроков строительства и по экономии бюджетных средств при проведении строительных работ.

"По итогам проводимой экспертизы в 2014 году для городского бюджета было сэкономлено 87,7 миллиардов рублей", - сказал Хуснуллин..

Дороги Москвы: дороги будущего

Напомним, за последние четыре года объемы дорожного строительства в Москве выросли в четыре раза.

По словам Марата Хуснуллина, с 2014 по 2017 год в столице будет построено 268 километров дорог, что в два раза больше, чем в период с 2011 по 2013 год. А до 2020 года в Москве планируется построить 700 километров дорог.

Строительство новых дорог в 2014 году шло в два раза быстрее и обошлось на четверть дешевле, чем раньше, сообщал ранее заммэра. Он рассказал о проектах Северо-западной и Северо-восточной хорды, а также Южной рокады.

"Мы фактически четвертое транспортное кольцо заменили на две хорды и одну рокаду. И мы их не просто заменили. Мы уже построили большой участок. В следующем году уже полноценно будет закончен Алабяно-Балтийский тоннель и Большая Академическая улица", – добавил Хуснуллин.

Добавим, столичные власти подготовят проект реконструкции МКАД к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды от своих объектов на кольцевую автодорогу. В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам.

Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра – два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

На всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.

В 2016 году завершится и реконструкция Калужского шоссе. Шоссе реконструируют для разгрузки прилегающих дорог, главным образом Профсоюзной улицы. На Калужке планируется построить десять транспортных развязок и организовать до шести полос движения. На первом этапе реконструкции вдоль шоссе появятся боковые проезды-дублеры. Также строители организуют выделенные полосы для общественного транспорта.