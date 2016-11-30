Активные граждане выбрали сервисы для портала Wi-Fi.ru

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Стартовая страница беспроводной сети метро Wi-Fi.ru начала предоставлять сервисы, которые выбрали активные граждане в ходе голосования, сообщает пресс-служба платформы электронных референдумов.



Опрос проходил в апреле 2016 года, в нем приняли участие 214,4 тысячи человек. Из них 80,4 процента регулярно подключаются к беспроводной сети подземки.

Участники проекта проголосовали за то, чтобы увеличить объем информации о событиях и развлечениях в разделе "Новости Москвы". Предложение поддержали 22,6 процента горожан, еще 22,01 процента участников предпочли получать больше информации о работе городского общественного транспорта. Срочные новости о работе метро и наземного транспорта теперь отображаются в верхней части сайта.

Портал дополнили сервисом со скидками, за информацию об акциях и дискаунтах проголосовали 13,43 процента активных граждан.

Первые главы книжных новинок разместили на сайте по просьбе тех из голосовавших, кто не пользуется интернетом в метро. Почти четверть из них (23,13 процента) заявили, что подключатся к сети ради чтения литературы. На сайте уже опубликовали отрывки книг "Почему мне никто не сказал об этом в 20?" Тины Силинг и "Метро 2033" Дмитрия Глуховского, а также других произведений. Все материалы адаптированы для чтения с мобильных устройств.