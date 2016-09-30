Брендированные часы появятся в вестибюлях московского метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новые брендированные часы появятся в вестибюлях столичного метрополитена, сообщает Агентство "Москва".

Устройства будут двух типов – аналоговые и цифровые. Первые в диаметре будут достигать 32 сантиметров. Их оформят в фирменных цветах метро: корпус и стрелки – красные, циферблат – белый, цифра и штрихи – черные. Высота цифровых устройств составит 10 сантиметров. Они будут черными, а в корпус вмонтируют подсветку.

На станциях установят 300 аналоговых и 300 цифровых часов. Работу выполнят к середине марта 2017 года.