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30 августа 2014, 13:05

Переходы всех станций метро отремонтируют в 2015 году – Ликсутов

метро Максим Ликсутов переходы почтоматы Алина Бисембаева

Фото: M24.ru

Подуличные переходы всех станций метро отремонтируют и оборудуют новыми торговыми павильонами в 2015 году, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сначала центральные станции, потом - те, у которых большой пассажиропоток, потом - все остальные", - цитирует чиновника Агентство "Москва". При этом на время работ станции закрывать не будут.

Замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева добавила, что весной 2015 года пройдет конкурс на размещение рекламы в переходах метрополитена.

"Реклама, которая сейчас там есть, не очень эффективна и не всегда удачно расположена, а иногда наоборот - она может быть нужна, потому что не помешает, а привлечет внимание", - сказала она.

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Еще одно нововведение, которое ожидает столичную подземку – почтоматы (автоматы по выдаче посылок), которые могут появиться на 20 станциях метро уже в 2014 году.

По словам главы компании QuickPost Кирилла Сизюмова, один почтомат уже появился на станции "Новокосино" в рамках пилотного проекта. Первыми станциями, на которых появятся аппараты, станут "Спартак", "Жулебино", Лермонтовский проспект", "Щукинская", "Строгино" и "Деловой центр".

Сизюмов отметил, что для каждой станции будет разработан уникальный дизайн почтомата.

В подземных переходах столицы откроют мини-магазины


При этом в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", первые торговые точки появятся в октябре 2014 года. Кстати, первая торговая галерея в переходе, где планируют размещать магазины, открылась на станции "Новокосино" 30 августа.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году на Серпуховско-Тимирязевской ветке столичного метрополитена появятся поезда нового поколения. Главными достоинствами новых составов является плавность хода, более низкий уровень шума увеличение вместимости и безопасность.

Всего до 2020 года московский метрополитен планирует закупить порядка 2,4 тысяч новых вагонов, на поставку которых будут объявлены соответствующие конкурсы.

Сюжет: Метро 2020

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