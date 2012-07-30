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30 июля 2012, 17:30

Новые турникеты в метро обойдутся в 800 миллионов рублей

метро метрополитен нарушения власть

На турникетах установят специальные пирамиды, которые не позволят безбилетникам перепрыгивать через металлическую преграду, упираясь в нее руками. Первые пирамиды уже установлены на станции "Царицыно"

Все станции московского метрополитена будут оборудованы современными турникетами за пять лет. Новые технические устройства более высокие, через них невозможно перепрыгнуть безбилетникам. По подсчетам специалистов, весь проект может обойтись в 700–800 миллионов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в столичной подземке.

Пока в метро устанавливают так называемые "пирамиды". Эта треугольная металлическая конструкция располагается на крышке турникета и не позволяет опереться на механизм и перепрыгнуть через створки.

Впервые подобные "пирамиды" появились в декабре прошлого года на станции метро "Царицыно". Власти предполагают, что это один из самых эффективных способов борьбы с гражданами, не желающими оплачивать проезд в метро.

Эксперты же уверены, сократить количество безбилетников поможет более сдержанная тарифная политика.

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