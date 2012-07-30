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Город

30 июля 2012, 16:14

Сроки действия проездных билетов в Москве могут продлить

метро метрополитен наземный транспорт автобусы трамваи проездной троллейбус

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликcутов заявил, что сроки действия билетов на общественный транспорт будут продлены

Сроки действия билетов на городской общественный транспорт планируется продлить. Изменения коснутся многоразовых проездных на метро и наземный городской транспорт, сообщает издание "Новые известия".

По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, сейчас билеты на 2 поездки в метро действительны в течении 5 дней, на 5 и более поездок - 45 дней, а проездные на городской наземный транспорт работают 30 дней с момента первого прохода. Нынешнее изменение сроков действия проездных билетов станет третьим за последние 3 года. В 2009 году действие билетов на одну и две поездки на метро было увеличено с 3 до 5 дней. Еще через год вырос срок действия билетов на 5 и более поездок – с 30 до 45 дней.

Эксперты поддерживают инициативу властей, поскольку ни в одном другом городе, кроме Москвы, нет системы, когда билеты на общественный транспорт имеют такой короткий срок действия. Людям, уезжающим в командировки, часто приходится сталкиваться с тем, что по возвращении в столицу проездные уже недействительны. Данные Мосгортранса за 2010 год свидетельствуют: только 10% пассажиров покупают разовые билеты на наземный городской транспорт, остальные пользуются безлимитными проездными.

Ранее также сообщалось, что уже в этом году в Москве появится единый проездной, дающий право проезда на всех видах общественного транспорта - наземном, подземном, железнодорожном и коммерческом.

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