Станции "фиолетовой" ветки метро не будут закрывать 2 мая

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Станции "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии не будут закрывать 2 мая, сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Объявленное ранее закрытие участка Таганско-Краснопресненской линии от станции "Выхино" до станции "Жулебино" отменяется. В этот день поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать в обычном режиме", – говорится в сообщении.

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Напомним, на майские праздники руководство подземки планировало закрыть пять станций на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях.

На "красной" ветке 2, 3 и 4 мая закроют станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная" и "Тропарево". Поезда будут ходить от станции "Бульвар Рокоссовского" только до станции "Университет". Далее пассажиры смогут пересесть на компенсационный автобус маршрута "М".

Бесплатные автобусы будут курсировать с остановками у трех закрытых станций.

Временное закрытие нужно для работ на станциях "Румянцево" и "Саларьево", которые откроются в этом году. Полноценная работа "красной" ветки возобновится утром во вторник, 5 мая.

Ранее Дмитрий Пегов рассказал, что в 2015 года в метрополитене запланировано 20 технологических окон. В это время будут временно закрываться участки метрополитена. Большая часть станций, где запланированы перерывы в работе, находится внутри кольца.