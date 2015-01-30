Рамки безопасности на "Славянском бульваре" появятся 31 января

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Рамки безопасности на станции метро "Славянский бульвар" установят в ночь с 30 на 31 января, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичной подземки.

Накануне стало известно, что металлодетекторами уже оборудовали около 300 входов на станции московского метрополитена. Все остальные входы в ближайшее время также обзаведутся досмотровыми рамками.

В январе правоохранители досмотрели в метро 600 тысяч человек и обнаружили около 4 тысяч единиц травматического, холодного и огнестрельного оружия.

Ранее министерство транспорта России объявило, что все станции метро столицы должны быть оборудованы зонами досмотра пассажиров к 2017 году. Первые рамки безопасности появились в столице на станции "Добрынинская".

На новую систему безопасности в метро потратят около 7 млрд рублей

Рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа обычно размещают около входа на станцию. В дверное оборудование устанавливают датчики, позволяющие обнаруживать радиоактивные и другие опасные вещества.

Кроме того, в 2015 году столичное метро оборудуют системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.

Напомним, служба безопасности московского метрополитена утвердила временный список предметов, с которыми пассажиры не смогут пройти досмотровые зоны.

В стоп-лист войдут оружие, боеприпасы, отравляющие и ядовитые вещества. Кроме того, пассажиров не пустят в метро с незачехленными коньками и лыжами, нескладными велосипедами, а также с животными без клеток.