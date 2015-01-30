Проверенные пользователи смогут подключаться к Wi-Fi в метро автоматически

Пассажиры смогут подключаться к Wi-Fi в метро автоматически

Руководство подземки ищет техническое решение для автоматического подключения идентифицированных пользователей к Wi-Fi. Об этом M24.ru сообщил первый замруководителя столичного метрополитена Юрий Дегтярев. Таким образом, для подключения к интернету пользователям не придется нажимать отдельную кнопку. Открыв браузер они будут сразу попадать на стартовую страницу - vmet.ro. Как пояснили M24.ru в департаменте информационных технологий, создание такой системы осложняется тем, что в столичном метрополитене непростая структура Wi-Fi, включающая не только роутеры, но и радио-ретрансляторы в тоннелях. Чтобы объединить их в единую сеть, потребуется время.

"Сейчас мы ведем переговоры с оператором Wi-Fi о том, чтобы упростить систему подключения к интернету для пассажиров, - отметил Юрий Дегтярев. - Но когда точно это удастся сделать, пока не известно". После того, как система будет разработана, зарегистрированные пользователи смогут заходить в интернет автоматически. Им не нужно будет, попав в вагон, нажимать кнопку доступа в своем браузере. Автоматическое подключение будет действовать и в случае перехода пассажира в другой вагон, поезд или пересадки на другую линию метро.

Руководитель направления внешних коммуникаций оператора Wi-Fi в подземке "Максима телеком" Илья Грабовский подтвердил, что компания разрабатывает систему упрощенного доступа к сети.

Для того, чтобы пользователи могли автоматически подключаться к беспроводной сети в метрополитене, необходимо внедрить технологию hand over (англ., передача - M24.ru), рассказали M24.ru в департаменте информационных технологий. Она подразумевает, что все устройства, "раздающие" интернет, объединяются в сеть. "Сложность организации подобной сети в метро заключается в том, помимо роутеров, в ней есть радио-ретрансляторы в тоннелях, - пояснил собеседник M24.ru. - Именно они передают сигнал роутерам, а те уже обеспечивают доступ устройств к интернету". Пока власти и оператор в поиске решения, объединяющего все устройства в сеть.

Свободный доступ к Wi-Fi смогут получить только идентифицированные пользователи. К технологии свободного подключения регистрация пассажиров по номеру телефона отношения не имеет, но федеральное законодательство требует, чтобы все пользователи публичных интернет-сетей были идентифицированы, подчеркнули в IT-департаменте.

К концу 2014 года бесплатный Wi-Fi охватил все линии подземки. Доступ к нему есть только в поездах. Но при переходе в другой вагон или состав, нужно заново подключаться к интернету. Ежедневно Wi-Fi в метро используют не менее 19% пассажиров. Изначально пользоваться Wi-Fi в подземке можно было без идентификации. Но в июле 2014 года изменилось федеральное законодательство и всех пользователей общедоступных сетей обязали регистрироваться. Однако операторам потребовалось время, чтобы организовать систему идентификации, максимально удобную для пассажиров. Сейчас обязательная регистрация действует на Кольцевой, Сокольнической, Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях подземки. К весне систему введут на всех ветках. Для аутентификации необходимо ввести номер своего телефона на странице входа в сеть. После этого пользователю предложат ввести код, который приходит в SMS-сообщении. После подтверждения номера телефона, пассажир может зайти в интернет. Процедуру идентификации нужно пройти один раз.





Автор сайта "Мир метро" Дмитрий Аксенов полагает, что пассажирам будет значительно удобнее пользоваться Wi-Fi, если не нужно переподключаться к нему каждый раз при посадке в новый поезд. "Хотя отмечу, что процедура подключения и сейчас не слишком сложная. В некоторых странах для подключения нужно вводить паспортные данные, у нас же достаточно просто согласиться с условиями подключения. Но делать это нужно каждый раз", - заявил эксперт.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский отметил, что рекламодатели не потеряют аудиторию, если пользователи не должны будут в обязательном порядке нажимать специальную кнопку для входа в интернет. "Все равно можно принудительно перенаправлять пользователя при входе в браузер на страничку метро с рекламой, как и сейчас. Кроме того, можно временно разрывать соединение и транслировать в этот момент рекламное объявление, а потом снова перенаправлять пользователя на страницу, которую он просматривал", - пояснил эксперт. Проблемы будут только с теми пользователями, которые пользуются в метро исключительно приложениями социальных сетей. Туда принудительно интегрировать рекламу не удастся.

Дарья Миронова