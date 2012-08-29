Авария эскалатора на "Комсомольской" признана страховым случаем

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Компания "Ингосстрах" признала аварию эскалатора на станции "Комсомольской" страховым случаем.



По закону пострадавшим положена материальная компенсация. Она будет рассчитана в зависимости от травм, которые получили пассажиры подземки, сообщает "Интерфакс".

В настоящий момент страховая компания ведет прием заявлений от потерпевших.

Напомним, что в результате резкой остановки эскалатора 15 апреля пострадали семеро пассажиров метро. Двоих из них отвезли в больницу.



Последняя крупная поломка эскалатора в столичном метро произошла в 1982 году. В результате неисправной работы механизма погибли восемь человек, несколько десятков пассажиров получили травмы различной степени тяжести.