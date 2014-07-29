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29 июля 2014, 23:04

"Калужская" оказалась самой жаркой станцией московского метро

метро станции температура исследование

Фото: m24.ru

Самой жаркой станцией московского метро признали "Калужскую". В то же время самая прохладная станция - "Октябрьская" - тоже располагается на "оранжевой" ветке, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Специалисты столичной подземки проводили замеры в течение нескольких часов на всех линиях при температуре воздуха на улице + 31 градус. Так, на станции "Калужская" были зафиксированы +28,5 градусов . Этот показатель самый высокий в метрополитене.

Однако почти такая же температура была и на четырех станциях Таганско-Краснопресненской линии: "Кузьминках", "Текстильщиках", "Волгоградском проспекте" и "Пролетарской". Приблизилась к лидерам по жаре и "Петровско-Разумовская", где было +27,8. На 0,1 градуса прохладнее оказалось на "Южной" и на станции "Отрадное".

А вот самой "холодной" станцией московского метро стала "Октябрьская" "оранжевой ветки". Там термометры зафиксировали +20,4 градуса. "Серебро" принадлежит станции "Домодедовская" Замоскворецкой линии, там было + 20,7. А на "третьем месте" оказалась "Красногвардейская". Там оказалось всего на 0,1 градуса теплее.

Сотрудники метрополитена отметили, что обычно на температуру в подземке влияет не только погода на улице, но и глубина станции. Прохладнее обычно на тех ветках, где грунт окружен водой, которая забирает избыточное тепло. К подобным линиям можно отнести Кольцевую, Калининскую, Арбатско-Покровскую и Каховскую.

В свою очередь, станции Серпуховско-Тимирязевской, Калужско- Рижской, Сокольнической и Замоскворецкой линий расположены в сухих грунтах. От этого в вагонах на этих ветках душнее обычного.

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