Ежедневно у пассажиров метро находят около 200 опасных предметов

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До 200 опасных предметов ежедневно находят у пассажиров московского метрополитена, сообщает Агентство "Москва".

"Ежедневно на досмотровых зонах метро просматривается свыше 130 тысяч пассажиров и более 60 тысяч единиц багажа. Ежедневно выявляется 150–200 опасных предметов", – сказал начальник службы безопасности столичной подземки Владимир Муратов.

Сотрудники службы безопасности проверили более 16 миллионов и свыше 8 миллионов единиц багажа в 2015 году.

По словам начальника столичного метрополитена Дмитрия Пегова, на досмотровых зонах в столичной подземке работают 2 тысячи 813 человек.

"В Московском метрополитене реализована большая программа по оборудованию досмотровых зон: 294 досмотровых зоны завершены в полном объеме, с учетом сегодняшнего ввода станции добавились еще две зоны, то есть 296", – отметил он.

В столичном метро появились новые досмотровые зоны

Напомним, в октябре число ежедневно досматриваемых пассажиров в метро достигло более 96 тысяч, что на 77 процентов превышает показатели начала осени. Еще в августе их было всего 40 тысяч.

Такой результат достигнут за счет увеличения количества досмотров и штата инспекторов. Ежедневно каждый сотрудник службы безопасности досматривает около 90 пассажиров и 46 единиц багажей.

Сотрудники метрополитена проводят досмотр только с использованием рентгентелевизионной установки. То есть они не открывают багаж пассажиров. Если возникают вопросы, то на место вызывают сотрудников полиции, которые и занимаются более подробным осмотром вещей пассажиров

Список запрещенных к провозу предметов прописан в законе о транспортной безопасности. К такой категории относятся колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, боеприпасы, оружие, а также макеты какого-либо оружия.