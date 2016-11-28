Московское метро присоединилось к акции Мanequin Сhallenge

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Московский метрополитен присоединился к популярной международной акции #manequinchallenge ("Останови время"), сообщает пресс-служба столичной подземки.

Съемки ролика проходили на станции "Лесопарковая" поздно вечером 26 ноября. В кадр попали сотрудники подземки, работавшие в то время на станции: дежурный по станции, машинисты, кассиры, сотрудники службы безопасности и центра обеспечения мобильности пассажиров, полицейские.

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Видео: youTube/пользователь: mosmetro

Акция Mannequin Challenge стала набирать популярность в октябре этого года. В коротких роликах под музыкальное сопровождение время "замирает" в том или ином месте. Например, в флешмобе приняли участие депутаты Госдумы , а также многие футбольные клубы, среди которых питерский "Зенит", нижегородский "Торпедо", "Спартак Москва" и многие другие.





Редакция сетевого издания m24.ru также присоединилась к флэшмобу с маленьким фильмом о любви к Достоевскому:

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