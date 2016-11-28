Московское метро присоединилось к акции Мanequin Сhallenge

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Московский метрополитен присоединился к популярной международной акции #manequinchallenge ("Останови время"), сообщает пресс-служба столичной подземки.
Съемки ролика проходили на станции "Лесопарковая" поздно вечером 26 ноября. В кадр попали сотрудники подземки, работавшие в то время на станции: дежурный по станции, машинисты, кассиры, сотрудники службы безопасности и центра обеспечения мобильности пассажиров, полицейские.
[html][/html]
Видео: youTube/пользователь: mosmetro
Редакция сетевого издания m24.ru также присоединилась к флэшмобу с маленьким фильмом о любви к Достоевскому:
[html][/html]