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28 августа 2014, 21:13

Собянин объявил благодарность участникам ликвидации ЧП на "синей" ветке метро

метро мэр Москвы выплаты компенсации пострадавшие московские спасатели ЧП в метро Сергей Собянин благодарности

Фото: M24.ru

Сергей Собянин объявил благодарность сотрудникам организаций, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на "синей" ветке метро, сообщает в четверг пресс-служба правительства Москвы.

"За самоотверженность и профессионализм, проявленные при ликвидации последствий аварии на перегоне станций "Парк Победы" - "Славянский бульвар", объявить благодарность коллективам организаций и лицам согласно приложению", - говорится в документе.

Так, благодарность от мэра получили свыше 200 сотрудников аварийных и коммунальных служб: врачи, спасатели, работники метрополитена, инженеры и слесари.

Кроме того, благодарность получили коллективы "Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова", "Научно-практического центра экстренной медицинской помощи", "Метроинжреконструкции", "Московский авиационного центра" и ряд других организаций.

Ранее M24.ru сообщало, что метрополитен выплатил порядка 183 миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших при аварии в столичной подземке. Из них более 48 миллионов потерпевшие получили наличными и почти 135 миллионов поступили на банковские счета.

В настоящее время в московском метро получили 241 заявление. В то же время компенсации получили 202 пострадавших пассажира и семьи 23 погибших. Еще 10 заявлений находится на рассмотрении специальной комиссии. Потенциальный объем выплат с учетом текущих компенсаций оценивается в сумму около 190 миллионов рублей.

На прошлой неделе из больницы выписали еще одного пострадавшего при аварии в столичной подземке. В то же время у пятерых человек, которые остаются в московских стационарах, наблюдают положительную динамику.

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В настоящее время состояние троих оценивается как удовлетворительное, двоих - средней степени тяжести. Таким образом, на данный момент уже 131 человек, госпитализированный после ЧП, выписан из медучреждений.

Одна из жертв аварии скончалась на прошлой неделе, 13 августа, в городской клинической больнице №67. До последнего момента женщина была в крайне тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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