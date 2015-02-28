Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 февраля 2015, 13:05

Город

Обязательная авторизация в сети Wi-Fi заработала на всех ветках подземки

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Обязательная идентификация пользователей в сети Wi-Fi заработала на всех линиях столичного метрополитена, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя компании оператора "МаксимаТелеком" Илью Грабовского.

По его словам, авторизация пользователей Wi-Fi сегодня была подключена на Арбатско-Покровской, Бутовской и Филевской линиях Московского метрополитена.

Отметим, для идентификации в сети Wi-Fi столичной подземки нужно зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации и ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон придет SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. Затем пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

Обязательную авторизацию ранее запустили на Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической, Кольцевой, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской, Замоскворецкой, Каховской и Таганско-Краснопресненской линиях метро.

Делать доступ в Сеть платным в метро не планируют. Кроме того, в скором времени в поездах должно улучшиться качество телефонной связи. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.

Напомним, в июле закон обязал пользователей общедоступных сетей Wi-Fi регистрироваться при подключении.

метро Wi-Fi связь авторизация

