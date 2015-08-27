Пять кинофильмов снимут в метро в этом году

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В 2015 году в Московском метрополитене отснимут пять кинокартин, сообщает пресс-служба столичной подземки. Привлекает метро отечественных и зарубежных деятелей киноиндустрии своей архитектурой.

В первой половине года уже прошли съемки двух новых фильмов известных режиссеров, в сценарии которых были включены сцены в метро. Названия фильмов не называются, однако отмечено, что зрители увидят их в ближайшем будущем.

Всего на станциях метро были сняты сцены более пятидесяти кинофильмов. Одной из первых в этом списке стала комедийно-музыкальная кинолента "Цирк", снятая в 1936 году режиссером Григорием Александровым. В этом фильме дебютировала станция "Охотный ряд".

Многие фильмы, в которых фигурировали станции метро, стали классическими, и до сих пор радуют зрителей. Среди них всеми любимые ленты: "Курьер", "Москва слезам не верит", "Влюблен по собственному желанию", "Я шагаю по Москве", "Семь нянек", "Летят журавли", "По главной улице с оркестром" и многие другие. В фильмах засветились станции "Новослободская", "Выхино", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Университет" и "Александровский сад".

27 августа отмечается День российского кино, в связи с чем начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов поздравил кинематографистов и любителей кино в России.

"Выражаю особую благодарность за проведенную совместную работу. Надеюсь, что метрополитен останется неотъемлемой частью отечественного кино, сохраняя на долгие годы свой образ на кинолентах", - добавил Пегов.