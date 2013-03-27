Московские власти запустили портал о новых тарифах

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент транспорта запустил портал troika.mos.ru о новых тарифах на общественный транспорт, сообщили M24.ru в ведомстве. На портале можно увидеть информацию о новых типах билетов, которые появятся в столице 2 апреля, в том числе об "электронном кошельке", получившем название "Тройка". На портале размещена карта с точками пополнения "Тройки". Их можно искать по станциям метро. Кроме того, пассажирам предлагается тарифный калькулятор. Москвичи могут ответить на простые вопросы о своих транспортных привычках - и система подберет для них оптимальный тип билета и количество поездок.

Помимо сайта, в помощь пассажирам, которые захотят разобраться с новыми тарифами, департамент транспорта запустит два телефона горячей линии - +7(495) 789-3210, а также бесплатный короткий номер 3210. Они начнут работать 2 апреля.

Напомним, 2 апреля в Москве вводятся новые билеты на общественный транспорт. Среди новинок - электронная пополняемая карта на все виды транспорта, получившая название "Тройка". Цена поездки по такой карте составит 28 рублей.

"Тройка" заменит упраздняемые с 1 июля билеты на 1 и 2 поездки. Со второй половины 2013 года появится возможность записывать на нее все виды билетов: ТАТ, Единый, "90 минут". Пополнить ее баланс можно будет в кассах перевозчиков и билетных автоматах, а с 1 июля - в банкоматах, терминалах, в салонах связи, при помощи мобильного телефона и через Интернет. Кроме этого, планируется персонифицировать "Тройку, чтобы можно было легко восстановить ее в случае потери. Отмечается, что со временем этой картой можно будет оплатить парковку, проезд в "Аэроэкспрессе" и электричке.

Залоговая стоимость карты составит 50 рублей, если пассажир решит ее сдать - деньги ему будут возвращены. До конца года будет открыто 25 тысяч точек продажи в Москве, где можно будет пополнять "Тройку".

Кроме того, 2 апреля появится билет "90 минут", позволяющий совершать пересадки с метро на наземный транспорт в течение 1.5 часов, цены на билеты на 1 - 2 поездки округлятся до 30 и 60 рублей соответственно, срок действия всех многоразовых билетов (на 4–60 поездок) увеличивается до 90 дней. также со 2 апреля водители автобусов начнут продавать многоразовые билеты на наземный транспорт и билеты "90 минут" на 1–2 поездки.

Маргарита Верховская