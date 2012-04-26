Станция "Парк культуры" Кольцевой линии откроется 28 апреля

Станция Кольцевой линии московского метро "Парк культуры", закрытая для пассажиров с 5 февраля 2011 года, возобновит работу 28 апреля.

"Станция "Парк культуры" Кольцевой линии, которую уже более года поезда проходят без остановки, вновь откроется для пассажиров 28 апреля", - передает Интерфакс сообщение пресс-службы метрополитена.

Станция закрывалась в связи с заменой износившихся эскалаторов. Изначально открытие планировалось 28 декабря 2011 года, но из-за срыва поставок эскалаторного оборудования оно было перенесено.