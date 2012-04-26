Московские власти определились, через какие станции пройдет второе кольцо метро столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной администрации.

Ранее было принято решение о строительстве Третьего пересадочного контура (первым принято считать пересадочные станции в центральной части города, вторым - Кольцевую линию подземки), который должен объединить станции по периметру МКАД и разгрузить центр. Пока этот проект реализован только на небольшом отрезке "Каширская" - "Каховская".

В мэрии уточнили, что второе кольцо планируют провести через следующие действующие станции метрополитена: "Динамо", "Савеловская", "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Текстильщики". Пересадочными станциями Третьего контура также станут "Печатники", "Каширская", "Севастопольская", "Калужская", "Проспект Вернадского", "Кунцевская" и "Полежаевская".

24 апреля заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что Третий пересадочный контур московского метро протяженностью 42 километра планируют построить к 2020 году.