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26 апреля 2012, 13:42

Власти определились, через какие станции пройдет "второе кольцо"

метро ТПК строительство метро власть Марат Хуснуллин

Московские власти определились, через какие станции пройдет второе кольцо метро столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной администрации.

Ранее было принято решение о строительстве Третьего пересадочного контура (первым принято считать пересадочные станции в центральной части города, вторым - Кольцевую линию подземки), который должен объединить станции по периметру МКАД и разгрузить центр. Пока этот проект реализован только на небольшом отрезке "Каширская" - "Каховская".

В мэрии уточнили, что второе кольцо планируют провести через следующие действующие станции метрополитена: "Динамо", "Савеловская", "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Текстильщики". Пересадочными станциями Третьего контура также станут "Печатники", "Каширская", "Севастопольская", "Калужская", "Проспект Вернадского", "Кунцевская" и "Полежаевская".

24 апреля заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что Третий пересадочный контур московского метро протяженностью 42 километра планируют построить к 2020 году.

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