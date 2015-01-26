Построен первый тоннель от электродепо "Лихоборы" до станции "Окружная"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В столице завершена проходка первого перегонного тоннеля от строящегося электродепо "Лихоборы" до станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, сообщили в департаменте строительства.

Протяженность тоннеля составляет 3025 метров. Строительство велось с помощью тоннелепроходческого комплекса "Валентина". Его внешний диаметр – 6 метров. Тоннелепроходческий комплекс немецкой фирмы оснащен грунтопригрузом и наиболее приспособлен для сооружения тоннелей в сложных гидрогеологических условиях.

"На всей длине сооруженного тоннеля московским метростроевцам пришлось преодолеть грунты разной крепости, водонасыщенности и пластичности. Тоннелепроходческий комплекс работал на глубине до 65 метров", - сообщили в столичном департаменте строительства.

Строительство первого перегонного тоннеля велось в течение 14 месяцев.

Строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Марьина Роща" до станции "Селигерская" протяженностью 10,3 километра началось в 2011 году. Объект включает депо и шесть станций: "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская", "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

"Лихоборы" после открытия станет базовым электродепо по техническому обслуживанию и ремонту электроподвижного состава и моторно-рельсового транспорта Люблинско-Дмитровской линии.

Проект планировки электродепо "Лихоборы" утвержден в 2013 году. Участок продления Люблинско-Дмитровской линии на север столицы обеспечит доступ к станциям метро жителям северного и северо-восточного округов.