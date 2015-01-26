Почтоматы и киоски-роботы появятся в переходах 13 станций метро

Фото: mosmetro.ru

В переходах 13 станций столичного метро установят новые торговые павильоны, сообщает пресс-служба метрополитена. В подуличных переходах появятся банкоматы, почтоматы для доставки товаров, терминалы для оплаты мобильной связи, киоски-роботы с напитками, цветочные магазины и аппараты с прессой.

Отметим, что почтоматы – это специальные терминалы для приема посылки. Теперь граждане могут забрать свою посылку по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера.

Новые киоски оборудуют на станциях:

Люблино;

Кожуховская;

Выставочная;

Аннино;

Чкаловская;

Каховская;

Деловой центр;

Лесопарковая;

Марьино;

Новогиреево;

Речной вокзал;

Варшавская;

Парк Победы.

В метро появятся новые торговые киоски

"Необходимо организовать торговлю в метро так, чтобы торговые объекты гармонировали с внешним обликом метрополитена, а не портили его. Кроме того, торговые павильоны должны быть современными. Для этого будет демонтировано большинство старых торговых объектов, а на их месте возведут торговые галереи нового образца", – сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев.

Напомним, проведение строительно-монтажных работ на станциях осуществляется в рамках очередного этапа программы по обновлению вестибюлей и подуличных переходов в метро.

На данный момент торговля в метро неорганизованна, осуществляется в павильонах мелкого формата. Подобная модель физически и морально устарела и вызывает нарекания жителей и гостей столицы. Чаще всего горожане жалуются на качество торговли в таких павильонах. Поэтому в подуличных переходах теперь устанавливаются торговые объекты других форматов.

Кроме того, в торговых галереях столичной подземки не будут продавать табак и алкогольные напитки.

"Мы проводили исследования с целью узнать, что пассажирам нужно покупать на конечных станциях и в центре. Исходя из разных потребностей, мы и будем формировать ассортимент товаров", - сказала заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

Отметим, пилотным проектом в рамках программы стала станция "Новокосино", где появились современные, ухоженные торговые павильоны. Принципиальным условием проекта стал запрет на передачу помещений в субаренду, что позволило гарантировать качество предоставляемых покупателям услуг.

В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместились магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.