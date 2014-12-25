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25 декабря 2014, 16:43

Протяженность линий метро достигнет 450 км - мэр

метро такси мэр Москвы метрополитен наземный транспорт Сергей Собянин ж/д и вокзалы развитие транспорта

Фото: ТАСС

К 2020 году протяженность линий столичного метрополитена достигнет 450 километров, увеличившись в полтора раза. Об этом в ходе совместного интервью телеканалам телеканалам "Россия-24", "Россия-1" и "Москва 24" рассказал Сергей Собянин.

"Московское метро - одно из лучших в мире и по регулярности перевозок, и по комфортности, и по безопасности. Большинство москвичей пользуется метрополитен. Подземка будет расширяться с 300 километров линий до 450. Сейчас идет активная стройка, мы вводим новые линии метрополитена, новые станции. Кроме того, мы обновляем подвижной состав в метрополитене, ежегодно появляются сотни новых вагонов", - заявил мэр Москвы.

Как изменился московский транспорт

Собянин подчеркнул, что метро является одним из основных направлений развития транспорта города. Вторым таким направлением выступает наземный общественный транспорт. "Наш общественный транспорт - современный, экологически чистый и достаточно комфортный. Тем не менее, и там достаточно много задач. Главная из них - интегрировать в эту систему не только городские автобусы, но и частных перевозчиков", - отметил мэр.

Третьим направлением остается развитие пригородных железнодорожных перевозок. "Мы вместе с РЖД и Московской областью работаем над строительством новых магистральных путей, так, чтобы пригородные поезда работали лучше и ходили чаще", - добавил Собянин.

"Москва в цифрах": Число легальных такси увеличится в 1,5 раза

Последнее, четвертое направление развития транспорта - такси. "В 2010 году легальных такси было всего семь тысяч, а сегодня зарегистрировано уже более 40 тысяч автомобилей. Внешний вид их также меняется к лучшему. Вот те изменения, которые мы проводим в центре города, направлены в том числе и на развитие таксомоторных перевозок. Чтобы таксисты с удовольствием приезжали в центр столицы и обслуживали москвичей", - подчеркнул мэр.

Отметим, что программа строительства метро ("Метро-2020") в регионе реализуется с 2011 года, и в ее рамках уже открыты 14 новых станций подземки. Планируется, что к 2020 году около 93 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метрополитена.

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В течение 2014 года власти города планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы".

В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

8 декабря была открыта станция "Тропарево", которая пока остается конечной на Сокольнической линии метро.

В настоящее время ведется строительство 30 станций столичной подземки. На строительных работах заняты более 40 тысяч человек.

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