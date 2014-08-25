В центре Москвы могут появиться вертикальные парковки в шахтах метро

Фото предоставлено ОАО "Мосметрострой"

В центре столицы могут появиться автоматизированные вертикальные паркинги в шахтах, оставшихся от строительства станций Калининско-Солнцевской линии. Об этом M24.ru сообщил заместитель генерального директора ООО "СМУ-19 Мосметростороя Михаил Панкратов. По его словам, один подземный паркинг может быть рассчитан на 86 машино-мест, а стоимость строительства составит порядка 400 млн рублей.

"Мосметрострой" ведет переговоры с департаментом транспорта по поводу оборудования автоматизированных парковок в вертикальных подземных тоннелях, рассказал Михаил Панкратов. По его словам, такие паркинги легко можно разместить в "стволах" – шахтах, оставшихся после строительства метрополитена. "При строительстве станций методом глубокого заложения вместо разрытия грунта строится один вертикальный тоннель, по которому под землю спускается техника. Остальное строительство ведется под землей. После его завершения эти ходы больше не используются, и там можно разместить парковку", - пояснил Панкратов.

Особенно этот проект, по словам Панкратова, актуален для центральной части линии, где плотная застройка. В частности, его можно применить после завершения строительства Калининско-Солнцевской линии, которая прокладывается методом глубокого заложения.

Как уточнил Михаил Панкратов, при строительстве одной станции на линии требуется один, а иногда два ствола для прохода техники под землю. В центре города планируется разместить три станции Калининско-Солнцевской линии - "Плющиха", "Волхонка" и "Дорогомиловская".

Для автоматизированной парковки нужен подземный тоннель диаметром не менее 10-11 метров и глубиной примерно 85 метров. В центре парковки предполагается подъемник для машин, а по бокам парковочные места. Въезд на подъемник предполагается сделать в виде небольшой надстройки-бокса высотой 2,7 метра. Вместимость одной вертикальной парковки составит 86 машино-мест.

Фото предоставлено ОАО "Мосметрострой"

Работы над первой такой парковкой компания сможет начать не ранее 2015 года. Подобные паркинги можно создавать вне зависимости от строительства метрополитена – в специально вырытых шахтах.

Как пояснил Михаил Панкратов, стоимость строительства одной такой парковки составит порядка 400 млн рублей, соответственно, одно машино-место на стоянке будет стоить примерно 5 млн рублей.

В департаменте транспорта не смогли оперативно прокомментировать проект.

Генеральный директор компании ООО "Клаус мультипаркинг" (поставщика парковочных систем) Юрий Половинкин рассказал M24.ru, что система может работать полностью автоматически. "То есть водитель заезжает в бокс на подъемник, монитор внутри бокса показывает, правильно ли расположена машина, после чего водитель может выйти, и платформа доставит автомобиль на нужное место", - рассказал Половинкин. По его словам, в боксе для распознавания правильного положения автомобиля устанавливаются специальные датчики.

Получить автомобиль и поставить его на парковку можно при помощи специального электронного ключа-карты. "К нему привязан номер места, где владелец обычно оставляет свой автомобиль", - отметил представитель "Клаус мультипаркинг". С самого нижнего этажа парковки автомобиль будет подниматься примерно три минуты, а с верхних ярусов получить машину можно уже через минуту.

Подобные парковки могут вмещать любые легковые автомобили. "Все зависит от пожеланий заказчика. Обычно 70% мест отводят под небольшие легковушки, а для джипов оставляют не более 30%", - заявил Юрий Половинкин.

Пресс-секретарь префектуры центрального округа Павел Большунов выразил сомнение, что проекты подземных парковок в центре города будут пользоваться поддержкой жителей. "Неесколько шахт от метро – это возможно, но в целом, такие проекты, как мне кажется, лучше делать не в центре города. У нас все, что касается подземного строительства, идет достаточно тяжело", - отметил он.

В ЦАО могут появиться вертикальные парковки в шахтах метро

Экс-глава НИиПИ Генплана Сергея Ткаченко поддержал идею размещения автоматизированных парковок в "глубоких стволах", оставшихся после строительства метро. "Если вместо того, чтобы засыпать эти рабочие ходы, их будут приспосабливать под парковки, учитывая близость стоянки к метрополитену, они однозначно будут пользоваться спросом у жителей, - пояснил эксперт.- Я думаю, что они будут заполнены на 100%".

Что касается строительства отдельных подземных паркингов, в центре города найти места для таких парковок будет непросто. "Тем не менее до двух десятков участков, особенно вблизи Третьего транспортного кольца, отыскать можно", - отметил эксперт.

Напомним, в январе 2014 года о намерении строить подземные-парковки бункеры на ТПУ заявили в Москомархитектуре. Предполагается, что в столице появится порядка 90 таких сооружений вместительностью от 100 до 500 машино-мест. Под сооружения будут переоборудоваться неиспользуемые объекты гражданской обороны.

Кроме того, ОАО "ВСМ Инжиниринг" планирует разместить в центре города 17 подземных автоматизированных паркингов на 2,4 тысячи машино-мест. Отметим, что в апреле 2014 года глава Москомстройинвеста Конастантин Тимофеев отмечал, что инвесторы обычно идут в сферу строительства подземных парковок неохотно. Московские власти до сих пор не передали в аренду участок под паркинг на проспекте Академика Сахарова. Звучало даже предлажение сдать его по ставке 1 рубль за квадратный мет, однако столичные власти на это так и не решились.

Дарья Миронова