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Город

25 июля 2014, 18:49

Наземным транспортом пользуются 6 млн пассажиров в день - Ликсутов

метро такси транспорт Максим Ликсутов наземный транспорт трамваи пассажиры легальные такси

"План города": Максим Ликсутов - об обновлении городского транспорта

Количество пассажиров, ежедневно пользующихся столичным наземным транспортом, составляет сегодня 6 миллионов. Московский метрополитен, в свою очередь, каждый день перевозит 8 миллионов человек, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, количество пассажиров троллейбусов, автобусов и трамваев растет быстрее, чем количество горожан, передвигающихся на метро. Так, по сравнению с прошлым годом количество пассажиров наземного транспорта увеличилось на 4,2 процента. Это означает, что транспорт становится качественнее, удобнее. Руководитель департамента транспорта отметил, что больше становится именно тех пассажиров, которые оплачивают проезд.

"Передвигаться на городском транспорте стало эффективнее, а иногда даже быстрее, чем на личном", - отметил Ликсутов.

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На днях стало известно, что столица начинает серийную закупку трамваем нового поколения. Первые пять машин, по словам Ликсутова, уже пришли.

"Часть из них сейчас тестируется. Всего поставлено будет 120 вагонов, из них около 80 вагонов - в этом году, а остальные - в первой половине следующего. В дальнейшем новые вагоны будут закупаться каждый год", - добавил руководитель департамента транспорта.

Говоря о такси в столице, Максим Ликсутов отметил, что в настоящее время власти рассматривают введение регулирования тарифов таксомоторных компаний. Особенно важно, по мнению руководителя департамента транспорта, сделать так, чтобы едиными стали цены на поезди к аэропортам и из них. Он отметил, что в настоящее время выдано около 42 тысяч разрешений на занятие таксомоторной деятельностью, в ближайшее время, как ожидается, количество официальных такси достигнет 55 тысяч.

"Москва в цифрах": Число легальных такси увеличится в 1,5 раза

По словам Ликсутова, только легальные таксисты имеют право пользоваться выделенной полосой по рабочим дням. Кроме того, в городе оборудованы специальные стоянки для официальных такси. Всего таких бесплатных стоянок - 373, около 80 из них расположены в ЦАО.

"Городской транспорт будущего должен быть удобным и взаимно интегрированным. Выходя из дома, человек не должен знать расписание движения транспорта. Он должен знать, что если перед ним уехал автобус, в течение 5 минут на остановку приедет следующий. Важно, чтобы переход из одного транспорта в другой не создавал барьеров, чтобы он проходил легко и спокойно", - рассказал Ликсутов.

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