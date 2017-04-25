Пассажиры метро назвали зарядки для гаджетов лучшей новинкой в поезде "Москва"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Зарядки для гаджетов стали лучшим нововведением в поезде "Москва" по мнению пассажиров метро, сообщает пресс-служба городской подземки.

Всего в опросе приняли участие около 1,3 тысячи пользователей. Более половины из них отметили USB-порты для зарядки электронных гаджетов. На втором месте оказались прислонные сиденья, за которые проголосовали 15 процентов пассажиров. Кроме того, горожане положительно оценили индикацию открытия/закрытия дверей, мультимедийную систему информирования и интерактивные информационные панели.

Некоторые нововведения – уникальная практика столичного метрополитена, по сравнению с подземным транспортом в других странах. В их число входят USB-зарядки для гаджетов и интерактивные схемы линий метро.

Многие пользователи также уделили внимание сквозному проходу в поездах и теплым поручням. В пресс-службе добавили, что за 10 дней, прошедших с запуска поезда "Москва", пассажиры направили в метрополитен более 100 благодарственных писем и обращений о составе.