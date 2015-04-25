Человек упал на рельсы на Люблинской линии метро

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

На Люблинской линии столичного метро на рельсы упал человек. Было временно приостановлено движение поездов от станции "Дубровка" до станции "Марьино", сообщает информационный центр департамента транспорта.

В настоящее время движение поездов полностью восстановлено. О состоянии пострадавшего информации нет.

Ранее M24.ru сообщало, что 23 апреля, мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро "Автозаводская".

Поезда метро не ходили от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" в течение 20 минут.

В связи с этим были пущены бесплатные компенсационные автобусы.