Человек упал на рельсы на Люблинской линии метро

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На Люблинской линии столичного метро на рельсы упал человек. Было временно приостановлено движение поездов от станции "Дубровка" до станции "Марьино", сообщает информационный центр департамента транспорта.
В настоящее время движение поездов полностью восстановлено. О состоянии пострадавшего информации нет.
Ранее M24.ru сообщало, что 23 апреля, мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро "Автозаводская".
Поезда метро не ходили от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" в течение 20 минут.
В связи с этим были пущены бесплатные компенсационные автобусы.
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