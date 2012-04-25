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Город

25 апреля 2012, 18:46

На новых территориях Москвы планируют создать две станции метро

метро новые станции Марат Хуснуллин

На новых территориях Москвы планируется создание двух станций метро

Одна из них будет сооружена в парламентском центре на Хордовой линии, которая пройдет вдоль Калужского шоссе по территории Большой Москвы. Об этом сообщает информационный центр Правительства Москвы.

Вторую станцию предполагается разместить в районе Коммунарка.

Заместитель мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что Хордовая линия, проектирование которой планируется запустить после 2015 года, будет начинаться со станции метро "Проспект Вернадского".

Кроме того, после 2020 года станция метро может открыться в районе поселения Рублево-Архангельское на западе Московской области, рассказал Хуснуллин. Район рассматривается как одна из площадок для размещения международного финансового центра. По словам заммэра, пока эти планы "находятся только в теории".

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