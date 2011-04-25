Новый пересадочный контур московского метро построят к 2020 году

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Строительство нового пересадочного контура московского метрополитена планируется завершить к 2020 году.

"До 2020 года мы планируем построить 150 километров новых линий метро, 70 новых станций. Мы предполагаем построить Третий пересадочный контур протяженностью 42 километра до этого срока. Мы активно приступили к работе", - заявил Марат Хуснуллин, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Он отметил, что эти действия помогут разгрузить существующие линии и станции метро, так как пассажирам не придется ехать в центр города, чтобы сделать пересадку на другую ветку.

Как сообщает РИА Новости, на сегодня в столичной подземке действуют два пересадочных контура: первый – это основные пересадочные станции, расположенные в центре города, второй – Кольцевая линия метрополитена. Мэр Москвы, активно занимающийся решением транспортных проблем города, приказал ускорить темпы строительства метро и сдать в эксплуатацию более 70 километров линий уже к 2015 году.