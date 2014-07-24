Пострадавшим в ЧП на "синей" ветке выплатили 37 млн рублей компенсаций

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Московский метрополитен выплатил материальные компенсации 37 пострадавшим - по 1 миллиону на каждого человека, сообщает пресс-служба столичной подземки. Также было получено 62 заявления о материальном возмещении вреда, в том числе 8 семьям погибших.

В настоящее время в столичных больницах остаются 83 пострадавших в результате аварии в столичном метро. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое, они находятся на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии пребывают шесть пострадавших, еще 20 человек - в состоянии средней тяжести, а 55 - в удовлетворительном.

Всю информацию о выплатах компенсаций можно получить по горячей линии Московского метрополитена: 8 (499) 787-25-86. Также информацию можно уточнять по телефонам справочных метро: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25.

Кроме того, подробная информация о порядке получения компенсаций представлена на сайте Московского метрополитена, где также указан список документов, необходимых для оформления заявления.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.