Высоцкий и Чавес на карте: как станции метро и улицы получают названия

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Все течет и все меняется. А в Москве регулярно и по историческим меркам довольно часто меняются названия улиц и станций метрополитена. Например, вместо проектируемой станции "Ходынское поле" на севере может появиться метро "ЦСКА", а около театра на Таганке – улица Владимира Высоцкого. О том, кто предлагает свои идеи и как переименовывают столичные территориальные единицы, читайте в материале M24.ru

Идеи властей

Массовое переименование улиц в столице случилось после революции 1917 года, затем, уже на нашем веку, – после распада СССР. Так, в 1990–1993 годах исторические названия вернули многим улицам, в основном в пределах Садового кольца. Так, улица Богдана Хмельницкого вновь стала Маросейкой, а улица Горького – Тверской. В этих случаях инициатива исходила от властей.

Впрочем, все обстоит не так просто, ведь существует документ, который регулирует все наименования и переименования территориальных городских единиц. Согласно закону "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы", менять названия важных городских объектов можно в исключительных случаях – для восстановления исторически сложившихся наименований или для устранения дублирования.

Кроме того, улицы мегаполиса могут переименовать по рекомендациям президента России или мэра города "в случае присвоения имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан".

Руфь Агеева, бывший член городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц: У нас существует закон, однако он не всегда соблюдается. Например, часто высказываются предложения переименовать улицу или какой-либо другой объект и назвать его в честь недавно скончавшегося знаменитого человека. У нас существует закон, однако он не всегда соблюдается. Например, часто высказываются предложения переименовать улицу или какой-либо другой объект и назвать его в честь недавно скончавшегося знаменитого человека. По закону переименование разрешается только спустя 10 лет после смерти, однако власти обходят этот момент. Так, когда скончался Александр Солженицын, в его честь сразу переименовали улицу Большая Коммунистическая в улицу Александра Солженицына (до 1919 года Большая Алексеевская улица, с 1924 по 2008 год Большая Коммунистическая улица). Полагаю, что идея переименование станции метро "Братеево" в "Алма-Атинскую" тоже исходила от властей. Решалось все, скорее всего, на самом высоком уровне, с участием посольства Казахстана. Станцию назвали не проектным названием, даже несмотря на активные протесты местных жителей.



Стоит отметить, что при мэрии работает специальная комиссия по наименованию и переименованию территориальных единиц. "Сама комиссия вообще имеет рекомендательный характер и может только давать советы. Окончательное решение о переименовании объектов всегда остается за мэром", – отметила Руфь Агеева.

Станция Алма-Атинская. Фото: stroi.mos.ru

Так, недавно появилась информация, что в Москве может появиться улица Высоцкого. Глава комиссии по переименованиям Леонид Печатников рассказал M24.ru, что объект может появиться по рекомендации президента или мэра столицы. Такая норма есть в городском законодательстве.

"Законодательство Москвы этому не препятствует, – пояснил чиновник. – Если мэр столицы издаст указ о необходимости переименования какой-либо улицы, межведомственная комиссия, которую я возглавляю, тут же приступит к его исполнению".

В случае с улицей Высоцкого инициатором переименования может стать Владимир Путин. Во время прямой линии с президентом 16 апреля главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предложил переименовать в честь Владимира Высоцкого Марксистскую улицу, которая ведет к театру на Таганке.





По словам Леонида Печатникова, переименование уже названной улицы – единственный приемлемый вариант, когда речь идет о том, чтобы посвятить ее известному человеку.

"Можно, конечно, назвать и новую улицу именем Высоцкого, – считает заммэра. – Но дело в том, что так называемые Проектируемые проезды (улицы без названий) находятся либо на окраине в промзонах, либо в Новой Москве. Было бы логичнее все-таки назвать в честь Владимира Семеновича улицу вблизи театра на Таганке, где он служил".

Леонид Печатников напомнил, что в 2012 году в мэрию уже поступало предложение переименовать Ленинский проспект в проспект Владимира Высоцкого. Инициативу не поддержали.

Изменение названий касается и станций метро. Многие из них меняли наименования еще в советское время. Например, "Дворец Советов" в 1957 году стал "Кропоткинской". "Охотный Ряд" пытались переименовать два раза – в станцию имени Кагановича и "Проспект Маркса". Многие станции лишились советских названий в 1990 году. "Дзержинская" стала "Лубянкой", а "Площадь Свердлова" – "Театральной". В 2008 году "Битцевский парк" переименовали в "Новоясеневскую", а "Деловой центр" в "Выставочную".

Предложения активистов

Москвичи вправе и сами предлагать названия для переименования или наименования улиц или станций метро. Жители также могут влиять и на запроектированные варианты названий.

Руфь Агеева, бывший член городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц: Обычно наименование дается по объекту, который находится рядом. Например, станции метро часто называют по улице или району, где они расположены. К примеру, недавно переименовали станцию "Улица Подбельского" – она стала "Бульваром Рокоссовского" по прилегающему рядом бульвару. (Ранее переименовать "Улицу Подбельского" в "Бульвар Рокоссовского" предложил Сергей Собянин, смена названия приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – прим. ред.) Обычно наименование дается по объекту, который находится рядом. Например, станции метро часто называют по улице или району, где они расположены. К примеру, недавно переименовали станцию "Улица Подбельского" – она стала "Бульваром Рокоссовского" по прилегающему рядом бульвару. (Ранее переименовать "Улицу Подбельского" в "Бульвар Рокоссовского" предложил Сергей Собянин, смена названия приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – прим. ред.) Если говорить о том, кто выступает с инициативами по переименованию, то это может быть частное лицо. Часто свои идеи предлагают различные организации. Можно обратиться прямо в мэрию или сначала обсудить вопрос на муниципальном уровне, затем уже направить официальное письмо в комиссию по переименованию территориальных единиц Москвы на имя мэра.



Например, ранее из-за обращений местных жителей приостановили переименование станции "Ходынское поле" в "ЦСКА". "В связи с многочисленными обращениями жителей Хорошевского района решение о присвоении проектируемой станции Московского метрополитена "Ходынское поле" наименования "ЦСКА" приостановлено", – пояснили в комитете общественных связей.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

До этого председатель городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Леонид Печатников сообщал M24.ru, что строящаяся станция метро "Ходынское поле" будет переименована в "ЦСКА". Печатников отметил, что переименование связано с тем, что на Ходынском поле сконцентрированы основные спортивные объекты ЦСКА.

Кроме того, заммэра рассказал, что было принято решение о присвоении Дворцу спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле имени Анатолия Тарасова – великого хоккейного тренера.

Печатников также упомянул, что переименование станции метро также связанно с тем, что на Ходынском поле в конце XIX века происходили трагические события. "Мы не хотим упоминать эту трагедию в названии станции", – подчеркнул заммэра.





Фанаты "Локомотива" и "Торпедо" также обращались к властям с новой инициативой – назвать две станции Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД) в честь этих футбольных клубов. Но пока никаких решений не принято.

В то же время две другие популярные московские спортивные команды уже обзавелись своими станциями. "Динамо" увековечено в названии одной из станций Замоскворецкой линии еще с советских времен, а "Спартак" в прошлом году получил одноименную станцию на Таганско-Краснопресненской ветке.

Можно упомянуть и случай, когда столичные ветераны предложили переименовать станцию метро "Пятницкое шоссе" в "Оборонную". По мнению бывших военных, новое название увековечит защитников столицы в 1941–1942 годах.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава муниципального округа Митино Игорь Кононов отметил, что современное название станции удобно с географической точки зрения, кроме того, во время Великой Отечественной войны там "не было серьезных исторических событий". Однако чиновник выразил готовность к проработке вопроса о переименовании.

Знаковые инициативы по переименованию

Сейчас в городе активно обсуждают тему переименования шоссе Энтузиастов. Территориальные органы власти проведут общественные слушания по этому вопросу. Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, присутствовавший на заседании рабочей группы межведомственной комиссии по переименованиям 11 марта, сообщил, что изменение названия может коснуться около 600 строений.

"Поскольку вопрос резонансный, проблемный, то он потребует и финансовых затрат, а также принесет неудобства для жителей и собственников недвижимости, поэтому принято решение провести общественные слушания в каждом муниципальном образовании", – добавил Свиридов.

Ранее M24.ru сообщало о том, что городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц рассмотрит предложение о переименовании шоссе и бульвара Энтузиастов во Владимирский проспект. Представитель Синодального отдела РПЦ Всеволод Чаплин пояснил, что идея о переименовании принадлежит патриарху Кириллу

Вопрос попадет в повестку заседания межведомственной комиссии, если москвичи примут положительное решение о переименовании шоссе. "Если москвичи примут положительное решение, только после этого и проведения всех юридических процедур вопрос попадет в повестку дня комиссии, – пояснила представитель комитета общественных связей Москвы Алена Мокрова. – Комиссия может согласиться или отвергнуть данное предложение".

"Мосгорсправка": Что делать жителям переименованной улицы

По словам представителя комитета, окончательное решение о присвоении наименования принимает столичное правительство. "Согласно статье 13 закона, "предложения о наименовании улиц рассматриваются и обсуждаются с участием заинтересованных сторон в трехмесячный срок", – пояснила она.

Напомним, Владимирский тракт – дорога, идущая через Владимир в Сибирь, по ней в том числе отправляли осужденных на каторгу. Именно из-за этого в 1919 году по инициативе Анатолия Луначарского дорога получила название "шоссе Энтузиастов" в честь революционеров и политических заключенных Российской империи. Отметим, что в столице есть также станция метро "Шоссе Энтузиастов" на Калининской линии. Если одноименную дорогу переименуют, то появится возможность сменить и название станции метро.

Кроме того, ранее в интернете начался сбор голосов за переименование станций метро "Арбатская" и "Смоленская". Станции с такими названиями есть как на Арбатско-Покровской, так и на Филевской линиях.

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Авторы петиции считают, что пассажиры часто путают одноименные станции "Арбатская" и "Смоленская", между которыми нет пересадок, и это "вызывает огромные неудобства". Если станции будут переименованы, "москвичи и гости столицы перестанут путать места встреч и маршруты", считают сторонники переименования.

Вице-мэр Москвы, глава межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метро Леонид Печатников заявил M24.ru, что столичные власти готовы рассмотреть вопрос о станциях "Арбатская" и "Смоленская".

"Если жители будут настаивать, значит, рассмотрим это. Я совершенно не возражаю против того, чтобы переименовывать станции c одинаковыми названиями. Вопрос в том, придется ли вносить поправки в законодательство. После волны переименований в 1990-х годах был принят закон города о наименовании территориальных единиц, который ввел ограничения на это", – сказал Печатников.