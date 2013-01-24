Блогеры о выборе схемы метро: "Не фанат Темы, но он из тройки лучший"

22 января на сайте столичного департамента началось онлайн-голосование по выбору новой схемы метро. Горожане могут отдать свой голос за работу Студия Артемия Лебедева, дизайнера Ильи Бирмана, дизайн-центра РИА-Новости. За двое суток свой выбор сделали почти 43 тысячи человек. Портал M24.ru решил узнать, какие плюсы и минусы видят профессиональные дизайнеры и блогеры в работах финалистов.







Пока лидирует схема от Студии Артемия Лебедева. За нее свой голос отдали 23 468 человек. Из удобств блогеры отметили крупный шрифт, а вот оформление станций пересадок у кого-то вызвало восторг, а у кого-то – недоумение.

"В схеме студии Лебедева самый крупный шрифт. И только за это им следует дать первое место. Если бы остальные авторы сделали на своих схемах шрифт такого же размера, можно было бы обсуждать их варианты", - пишет ЖЖ-юзер sirozha.

agams: "Проголосовал за схему студии Лебедева. У нее есть: указатели вокзалов и аэропортов около станций в алфавитном списке, это мегаудобно, особенно для иностранцев. Опять же, для навигации внутри схемы ее механизм удобней. И надежней - сетку можно просто расширять, и еще есть потенциал для второго пересадочного контура".

Удобность этого варианта схемы отмечает и ant0r: "Не фанат Темы, но все же, он из этой тройки лучший. Шрифты, оригинальное обозначение переходов и грамотное изложение для иностранцев".

Фотограф и журналист Георгий Тудоси (yaker): "На схеме им. Лебедева хорошо почти все. Чтобы хоть что-то поругать, скажу, что никак не отмечены кроссплатформенные переходы на "Третьяковской" и "Китай-городе". И еще на "Каширской" была какая-то хитрая схема пересадки, но я сейчас не помню, в чем там тонкость. Зато симпатичное круглое кольцо и не менее симпатичные круглые переходы".

u_bahner: "У Лебедева "пересадки-колеса" сильно некрасивые, чем отличается пересадка на "Киевской" от той, которая на "Курской"? В реальности - ничем".



На втором месте схема дизайнера Ильи Бирмана с 11 034 голосов. Судя по отзывам, больше всего в варианте Бирмана блогерам понравились идеи с перечеркнутым самолетиком у станции "Аэропорт" и стрелочки, указывающие, в какой части схемы искать нужную станцию. Споры также вызвало изображение пересадок, а еще отсутствие железных дорог.

miol: "В схеме Бирмана есть очень важные решения: например, это зачеркнутая иконка самолета на станции "Аэропорт" (многие иностранцы могут не знать, что на станции "Аэропорт" аэропорта нет), во-вторых, это чистота схемы при отсутствии координат (он решил этот вопрос указанием направления взгляда, а это легче, чем считать клеточки). С другой стороны, считаю пояснения звучания названий на английском языке (Бирман предлагает писать, например, Ve-De-En-Ha) излишним, так как это задача другого средства оповещения – радио, которое схема линий не должна стремиться компенсировать. Просто нужно обязательно записать объявления станций на английском. Хотелось бы, чтобы победитель при доработке схемы заимствовал некоторые удачные решения у тех, кто не смог набрать нужное количество голосов".

yurvor: "Минус схемы Бирмана - что пересадки сделаны в разном стиле. Там где обе станции называются одинаково, у него один кружок, а где станции называются по-разному - два кружка с перемычкой. Выглядит не очень. А куда там у него самолетики летят, не суть важно".

sibumi: "Схема Бирмана лучшая, но с одним "но": нужно показать, что кольцевая и радиальная станция с одним названием - это фактически две разных станции. Нужно помнить, что в Москву приезжают миллионы каждый год в первый раз и совмещенная на схеме может ввести в заблуждение".

serrnovik: "Cамый крутой Бирман конечно, стрелочки в индексе, "улетающий самолет" для аэропортов и перечеркнутый самолет у м.Аэропорт - замечательны. Но почему у него нету железных дорог??? Вроде Тушино - Дмитровская. Добавить надо ЖД как у РИА новостей".

Дизайнер Миша Нечаев: "А мне нравится схема Бирмана, потому что задача, по-моему, заключается не в том чтобы помериться, кто круче дизайнер, а в том, чтобы сделать простую для глаза читаемую схему метро. У Бирмана все лишнее сведено к минимуму, нет непонятных среднестатистическому пользователю обозначений. Плюс в отличие от остальных схем в схеме Бирмана заложены возможности для расширения (строящиеся линии и т.п., можно при необходимости добавить станцию "Челобитьево").



За схему РИА Новости пока проголосовали 8 415 человек. Из достоинств пользователи отмечают обозначение станций кружками, а главной претензией стала форма Кольцевой линии – создатели решили уйти от традиционного кольца, заменив его октаэдром.

shooorick: "У РИА все хорошо, лажи нет, за исключением того, что цвета южного продолжения серой ветки и перемычки серая-зеленая (№11) обменялись цветами. Восьмиугольник очень гармонично вписался в общую перпендикулярно-диагональную стилистику. К тому же, он позволил визуально развязаться со старыми схемами метро, где всегда был круг. У остальных дизайнеров, осознанно или нет, развязываться пришлось при помощи засечек для станций вместо кружочков. На схеме ровно та информация, которая нужна - метро, геопривязка и схема электричек и вокзалов. Сразу видно, где три вокзала на одной станции. Пиктограммы читаются отлично".

zental: "Схема РИА представляет собой сильно модернизированную классическую схему Московского метро с шариками-остановками (которые так ненавидит Тема). Тут линии стали изящнее, шарики больше не выгладят как бусы на нитке, но в то же время Кольцевая ветка стала восьмиугольной и добавились маршруты экспрессов, пригородных электричек и прочие полезные мелочи в виде обозначения перехватывающих парковок и станций, оборудованных лифтами для маломобильных граждан. Кроме того схема поделена на секторы для удобства поиска станций. Однако, мозолят глаза оставшиеся от "классики" переходы. Они слишком выделяются".

veselyi_gnom: "Бирман это ухудшенный Лебедев, а у РИА есть, конечно, фишка, что там расстояния между станциями и положение линий сделано правдоподобное, но все же она слишком традиционная. Хочется чего-то новенького. Я бы и Лебедевскую и РИАвскую схему повесил. Может быть на разных ветках разные схемы сделать".

dedgnat: "Схема РИА "Новости" более приближена к карте города… Живу на Милашенкова у строящейся станция Фонвизинская, в этой части схема максимально приближена к реальной прокладке трасс".

metroelf: "Для меня кольцо является символом метро. Именно кольцо (ИМХО) Так что РИА увы отпала. Осталось две. =) Дальше догадаешься? Вообще идея с "рулём" великолепна. Но я пока не голосовал. Должны в голове отлежаться. Там посмотрим"

Дизайнер Саша Сажин: "Меня в общем больше всего устроила бы схема РИА Новости. Во-первый, станции показаны одинаково - кружок. У остальных то кружок, то засечка. Станции на линии находятся, а не в заворотах с нее. Во-вторых, все станции показаны по отдельности (у Бирмана переходные станции с одним названием показаны как одна, вводит в заблуждение, ибо не все читают обозначения). переходы четче выделены".

Голосование продолжится до 31 января включительно.

Напомним, в сентябре в московском метро появилась новая схема, которая включала как имеющиеся, так и строящиеся станции. Однако большинство горожан заявили о том, что путаются в многочисленных обозначениях.

Новый конкурс на разработку схем был объявлен 1 ноября 2012 года, в жюри вошли профессиональные дизайнеры, архитекторы и другие эксперты. Всего на конкурс поступило 35 работ, в том числе предложения из Франции и Нидерландов.