Московский метрополитен обновит половину вагонов к 2020 году - Беседин

"Интервью": Число проходов в метрополитен возросло на 30 млн - Беседин

Столичный метрополитен до 2020 года обновит и добавит порядка 3 тысяч вагонов. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал глава московского метрополитена Иван Беседин.

"Половина вагонов будет новыми. За пределами 2020 года мы обновим весь парк", - отметил Иван Беседин.

Так, в этом году было закуплено 340 новых вагонов, еще 352 вагона метрополитен планирует получить до конца 2014 года. Причем их обслуживанием будут заниматься сами производители.

"Мы постоянно уточняем технические требования к вагонам, ориентируясь на лучший мировой опыт. Это шумоизоляция, лучшее щадящее освещение, лучшее представление необходимой информации в пути следования и более плавный ход. И, естественно, регулярность в движении без сбоев и отказов", - подчеркнул Беседин.

Он добавил, что все новые вагоны будут оснащены кондиционерами и бесплатным Wi-Fi.

В настоящее время в московском метро курсируют 4,5 тысяч вагонов.

Ранее сообщалось, что с 2015 года в московском метро появятся новые составы, над разработкой которых специалисты трудились два года.

В вагонах предусмотрена регулируемая система освещения, которая меняется в зависимости от времени суток. С утра освещение в вагонах будет ярче, чем вечером, чтобы уставшие после рабочего дня пассажиры успокаивались. Яркость освещения будет меняться автоматически.

Также, благодаря большей герметичности, в составах вагона будет снижен уровень шума. Шум из тоннеля не слышен в вагоне благодаря использованию шумоизолирующих материалов, специальных шумопоглощающих окон и виброзащитных полов.